Brindisi l’ecologia si unisce all’inclusione in piazza Vittoria

A Brindisi, piazza Vittoria si anima con iniziative che combinano attenzione all’ambiente e inclusione sociale. Viene posta attenzione al ruolo della raccolta differenziata nel ridurre i costi della tassa sui rifiuti e si annunciano collaborazioni tra l’amministrazione e aziende specializzate per la pulizia delle aiuole. Questi interventi mirano a migliorare la qualità dello spazio pubblico, coinvolgendo diversi soggetti nel mantenimento del decoro urbano e nella promozione di pratiche sostenibili.

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