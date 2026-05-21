Brindisi l’ecologia si unisce all’inclusione in piazza Vittoria
A Brindisi, piazza Vittoria si anima con iniziative che combinano attenzione all’ambiente e inclusione sociale. Viene posta attenzione al ruolo della raccolta differenziata nel ridurre i costi della tassa sui rifiuti e si annunciano collaborazioni tra l’amministrazione e aziende specializzate per la pulizia delle aiuole. Questi interventi mirano a migliorare la qualità dello spazio pubblico, coinvolgendo diversi soggetti nel mantenimento del decoro urbano e nella promozione di pratiche sostenibili.
? Punti chiave Come può la differenziata ridurre direttamente la tassa sui rifiuti?. Chi collaborerà con TeknoService per pulire le aiuole di Piazza Vittoria?. Perché i mozziconi di sigaretta rappresentano un problema per il decoro?. Come verranno coinvolte le persone con disabilità nella cura degli ulivi?.? In Breve Livia Antonucci e Ercole Saponaro coordinano TeknoService e associazioni sociali a Brindisi.. Giuseppina Scarano e Stefania Calcagni promuovono l'inclusione tramite attività pratiche in piazza.. Aumento differenziata mira a ridurre i costi della tassa rifiuti per i cittadini.. Proposta Marchionna prevede piantumazione ulivi e gestione terreni da parte di persone disabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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