Giro di Romandia 2026 | Antonio Tiberi cerca risposte Obiettivo podio per ritrovare fiducia verso il Tour de France

Il Giro di Romandia del 2026 si apre con Antonio Tiberi che ha partecipato alla corsa in cerca di risposte e di un piazzamento tra i primi. La gara si svolge in un momento in cui il calendario internazionale si incrocia con il Giro d’Italia, la prima grande corsa a tappe dell’anno, e con le preparazioni che alcuni atleti stanno già portando avanti in vista del Tour de France.

Il costante divenire del calendario internazionale intreccia all’imminente avvicinamento al Giro d’Italia, prima grande corsa a tappe dell’annata, e la prospettiva di chi già inizia a lavorare in ottica Tour de France. Inizia domani e si conclude domenica 3 maggio il Giro di Romandia, gara a tappe a cui partecipa anche Antonio Tiberi, alla ricerca di risposte importanti in ottica Grande Boucle. Uno dei gradini del podio potrebbe rappresentare il viatico migliore per ritrovare fiducia in vista dell’appuntamento in terra francese. Il corridore della Bahrain-Victorious, in accordo con lo staff tecnico, ha deciso di modificare il proprio abituale programma per il 2026 inserendo la corsa francese come obiettivo principale del suo percorso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026: Antonio Tiberi cerca risposte. Obiettivo podio per ritrovare fiducia verso il Tour de France Notizie correlate Franco Pellizotti: “Tiberi più adatto al Tour de France, puntiamo ai primi 8. Conosciamo le qualità di Skerl”Franco Pellizotti, soprannominato il “Delfino di Bibione”, è stato uno degli scalatori italiani più solidi e continui della sua generazione. Paul Seixas verso il Tour de France 2026? “Al 90% ci sarà”Roma, 18 aprile 2026 – Quando per uno sportivo scende in piazza il Presidente della Repubblica, si capisce che la questione è seria e sfora in altri... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giro di Romandia 2026, 6 giorni di gara e tantissima montagna per la prima partecipazione in carriera di Tadej Poga?ar; Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?; TOUR DE ROMANDIE 2026. TANTA MONTAGNA, TANTE RINUNCE; Giro di Romandia 2026: Poga?ar al debutto, tappe e percorso della sfida svizzera. Giro di Romandia 2026: Antonio Tiberi cerca risposte. Obiettivo podio per ritrovare fiducia verso il Tour de FranceIl costante divenire del calendario internazionale intreccia all'imminente avvicinamento al Giro d'Italia, prima grande corsa a tappe dell'annata, e la ... oasport.it Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l'hanno fatta da padrone e il Giro d'Italia, prima grande corsa a ... oasport.it Analisi Favoriti Giro di Romandia 2026: gruppo ridotto ma ci sarà Pogacar. Scopri la lotta per il podio con Lipowitz e Roglic pronti a sfidare il campione del mondo, e guarda la startlist completa. Leggi l’analisi e il borsino aggiornato delle potenziali… x.com Tadej Pogacar si prepara a una settimana inedita. Dopo il secondo posto alla Parigi-Roubaix, il leader della UAE Team Emirates XRG punta alla doppietta Liegi-Bastogne-Liegi–Giro di Romandia, con l’obiettivo di conquistare entrambe le corse. - facebook.com facebook