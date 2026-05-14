Tre giocatori sono in corsa per il riconoscimento di miglior giocista del campionato. Tra loro ci sono due atleti di Brescia e uno di Milano, tutti coinvolti in partite tra le rispettive squadre. La sfida tra le squadre si riflette anche nella corsa al premio individuale, che vede protagonisti questi tre nomi. La decisione finale sarà presa sulla base delle prestazioni in questa stagione.

Saranno Della Valle (foto) e Bilan (Germani Brescia) e Brooks (Milano) a contendersi il titolo di Mvp del campionato. La comunicazione è arrivata ieri da parte della Lega Basket. Nel frattempo continuano le prevendite per gara 3 dei quarti di finale che vedranno la Una Hotels affrontare l’ Olimpia Milano (giovedì 21 alle 20,45 al PalaBigi). Gli abbonati Full e Serie A avranno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a sabato. A partire da domenica (ore 10), tutti i posti non ‘prelazionati’ verranno messi in vendita. Il club precisa che il diritto di prelazione per gli abbonati della stagione regolare resterà valido anche in occasione di eventuali successive gare casalinghe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Della Valle, Bilan o Brooks? L’Mvp corre sulla Milano-Brescia

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