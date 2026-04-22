Lewandowski Juventus i bianconeri superano il Milan Programmato un incontro con l’agente | le cifre messe sul piatto

La Juventus ha affrontato con successo il Milan nella recente partita di campionato. Nel frattempo, la società ha programmato un incontro con l’agente di Lewandowski per discutere di un possibile trasferimento. Le trattative coinvolgono diverse cifre, che sono state messe sul tavolo durante le negoziazioni. La questione riguarda la possibilità di ingaggiare l’attaccante e le condizioni economiche dell’operazione, ancora da definire nei dettagli.

di Angelo Ciarletta Lewandowski Juventus, i bianconeri superano il Milan. Programmato un incontro con il procuratore: ecco le cifre messe sul piatto. La Juve ha azionato la leva per tentare il colpaccio: Robert Lewandowski è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero cerca un profilo capace di garantire 20 gol a stagione per colmare il gap con le rivali. Dopo i tentativi sfumati a gennaio per Kolo Muani, Mauro Icardi e Youssef En-Nesyri, la dirigenza ha deciso di puntare tutto sull’esperienza del polacco. MERCATO JUVE LIVE Luciano Spalletti ha chiesto espressamente un finalizzatore di peso per tradurre in rete la mole di gioco prodotta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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