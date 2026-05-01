Famiglia del bosco respinto il ricorso | mamma Catherine non torna dai figli

Il ricorso presentato dalla famiglia del bosco è stato respinto e la madre, Catherine, non tornerà dai figli. Nelle registrazioni si sente uno dei gemellini piangere nel cuore della notte, chiamando la madre e calmandosi solo quando lei riesce a raggiungerlo. Non ci sono altre informazioni sui motivi legali che hanno portato alla decisione di respingere il ricorso.

Da una parte l'audio in cui uno dei gemellini della «famiglia del bosco» piange in piena notte, chiama la madre e si calma solo quando lei riesce a raggiungerlo. Dall'altra la decisione della Corte d'appello dell'Aquila di dichiarare improcedibile il reclamo presentato dai legali di mamma Catherine e papà Nathan. I poli opposti di una vicenda che non smette di far discutere, dove le ragioni del cuore si scontrano con quelle del Tribunale dei minorenni, intervenuto per allontanare i bambini da una situazione familiare ritenuta compromessa dalle scelte di vita «estreme» dei genitori, che - come stabilito dai periti - costringevano i figli a vivere in una condizione di isolamento sociale con limitate possibilità di integrazione e relazione con l'esterno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia del bosco, respinto il ricorso: mamma Catherine non torna dai figli Notizie correlate Leggi anche: Nuova batosta per la famiglia del bosco: respinto il ricorso contro l’allontanamento di Catherine Famiglia nel bosco, anche a Pasqua separati: mamma Catherine lontana dai figliDopo il Natale, trascorreranno anche la Pasqua da separati dai genitori i bimbi della cosiddetta "famiglia nel bosco". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dai figli: respinto il ricorso dei Trevallion; Famiglia nel bosco, ricorso respinto e attacco di panico di uno dei bimbi: Ho paura di non tornare a casa; Famiglia del bosco, respinto il ricorso dei genitori: Garantire istruzione e socializzazione; Famiglia nel bosco, respinto il ricorso dei genitori: i tre bambini restano nella casa famiglia di Vasto. Famiglia del bosco, respinto il ricorso: mamma Catherine non torna dai figliDa una parte l'audio in cui uno dei gemellini della «famiglia del bosco» piange in piena notte, chiama la madre e si calma solo quando lei riesce a raggiungerlo. Dall'altra la decisione della Corte d' ... ilgiornale.it Nuova batosta per la famiglia del bosco: respinto il ricorso contro l’allontanamento di Catherine dalla casa famigliaLa Corte d’appello ha giudicato il reclamo improcedibile. I Trevallion si opponevano all’ordinanza del tribunale per i minorenni che ha separato la madre dai tre figli. Agli atti l’audio del bambino ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, la Corte d'appello respinge il ricorso contro l'allontanamento della madre - facebook.com facebook Famiglia del bosco, le dichiarazioni di solidarietà non bastano. Per questo abbiamo presentato un disegno di legge per cambiare il sistema dell’affidamento. Ascoltate! x.com