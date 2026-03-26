Commercio in sofferenza nel Parmense | vendite in calo dell' 1.1% nel 2025

Da parmatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quarto trimestre del 2025, il commercio al dettaglio nel Parmense ha registrato una diminuzione complessiva delle vendite dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante un aumento del 2,5% nelle vendite di ipermercati, supermercati e grandi magazzini, i dati evidenziano una contrazione generale del settore. La quota di mercato dei negozi tradizionali si attesta al 35%.

Il peso maggiore della flessione riguarda i prodotti non alimentari. l dati e l'infografica della Camera di commercio dell’Emilia E’ apparso in sofferenza, nel quarto trimestre 2025, il commercio al dettaglio parmense. Nonostante l’incremento del 2,5% rilevato per ipermercati, supermercati e grandi magazzini, infatti, le vendite sono complessivamente diminuite dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con il 35% delle imprese che ha rilevato flessioni, il 39% in condizioni di stabilità e il 26% che, al contrario, ha registrato aumenti. Il saldo, in ogni caso, resta al di sotto della pur lieve crescita regionale (+0,2%). Il peso... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

commercio in sofferenza nel parmense vendite in calo dell 11 nel 2025
© Parmatoday.it - Commercio in sofferenza nel Parmense: vendite in calo dell'1.1% nel 2025

Articoli correlati

Leggi anche: Stellantis: vendite in calo del 3,9% nel 2025

Infortuni sul lavoro: nel 2025 nel Parmense il numero di denunce cala dell'1.6%Il dato dell'Inail in controtendenza rispetto al territorio regionale, dove si è registrato un incremento dell'1.

Contenuti e approfondimenti su Commercio in sofferenza nel Parmense...

Temi più discussi: Vendite a picco, è allarme: Necessario tutelare i negozi di vicinato. I rincari pesano molto; Commercio: La vera sfida è riportare il ceto medio a Mestre con nuove residenze di qualità; In tre anni chiusi 270 negozi: E il peggio deve ancora arrivare; SI RIDUCE L’EXPORT DEL VCO.

commercio in sofferenza nelCommercio in sofferenza nel Parmense: vendite in calo dell'1.1% nel 2025Il peso maggiore della flessione riguarda i prodotti non alimentari. l dati e l'infografica della Camera di commercio dell’Emilia ... parmatoday.it

La crisi del commercio in Lombardia, i piccoli negozi spariscono: chiusi 3.500 in cinque anniMilano, 24 ottobre 2025 – Quasi 3.500 negozi di vicinato in meno dal 2019 al 2025, -1.840 in due anni, mentre 149 lombardi hanno al massimo una sola attività di vicinato sul proprio territorio. ilgiorno.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.