Commercio in sofferenza nel Parmense | vendite in calo dell' 1.1% nel 2025

Nel quarto trimestre del 2025, il commercio al dettaglio nel Parmense ha registrato una diminuzione complessiva delle vendite dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante un aumento del 2,5% nelle vendite di ipermercati, supermercati e grandi magazzini, i dati evidenziano una contrazione generale del settore. La quota di mercato dei negozi tradizionali si attesta al 35%.

Il peso maggiore della flessione riguarda i prodotti non alimentari. l dati e l'infografica della Camera di commercio dell’Emilia E’ apparso in sofferenza, nel quarto trimestre 2025, il commercio al dettaglio parmense. Nonostante l’incremento del 2,5% rilevato per ipermercati, supermercati e grandi magazzini, infatti, le vendite sono complessivamente diminuite dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con il 35% delle imprese che ha rilevato flessioni, il 39% in condizioni di stabilità e il 26% che, al contrario, ha registrato aumenti. Il saldo, in ogni caso, resta al di sotto della pur lieve crescita regionale (+0,2%). Il peso... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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