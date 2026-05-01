DAZN Group ha annunciato di aver acquisito ViewLift, un'azienda specializzata in soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di contenuti, con particolare presenza nel settore sportivo negli Stati Uniti. L’accordo mira a rafforzare la presenza di DAZN nel mercato statunitense, ampliando le proprie capacità di distribuzione e gestione dei contenuti digitali. ViewLift continuerà a operare come entità indipendente sotto il controllo di DAZN.

DAZN Group annuncia oggi l’accordo per l’acquisizione di ViewLift, fornitore leader di soluzioni digitali e di streaming per i proprietari di contenuti, con una presenza consolidata nel panorama sportivo statunitense. DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello mondiale, con oltre 140.000 eventi live l’anno e una presenza in più di 200 mercati, negli USA è partner internazionale delle principali leghe professionistiche, tra cui NFL e NHL, mentre al di fuori degli Stati Uniti gestisce NFL Game Pass e NHL.TV. Fondata nel 2008 negli Stati Uniti, ViewLift fornisce soluzioni end-to-end di streaming OTT e Direct-to-Consumer a squadre NBA, NHL e MLB, oltre a partner come LIV Golf, Versant e Fox Sports (America Latina).🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN acquisisce ViewLift e rafforza presenza nel mercato statunitense

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