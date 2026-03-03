Sir acquisisce il 100% di SerCar | nasce una realtà da 70 milioni di euro nel settore della ristorazione collettiva

SIR Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. ha acquistato il 100% delle quote di SerCar S.p.A. e questa società ora fa parte a tutti gli effetti di SIR. La nuova realtà operativa nel settore della ristorazione collettiva ha un fatturato di circa 70 milioni di euro. L’accordo è stato annunciato di recente e le due aziende collaborano da tempo.

SIR Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. annuncia l'acquisizione del 100% delle quote di SerCar S.P.A che entra a far parte a tutti gli effetti di SIR. L'operazione sancisce il passaggio completo di SerCar sotto il controllo di SIR e l'avvio di un percorso di integrazione tra due storiche realtà della ristorazione collettiva, entrambe nate negli anni Settanta, dando vita a un gruppo da 70 milioni di euro. Fondata ad Azzano San Paolo alla fine degli anni '70, SIR ha costruito nel tempo un modello di ristorazione basato su qualità del servizio, sicurezza alimentare e ricette semplici e genuine, ispirate alla cucina di casa. SerCar, attiva dal 1976, rappresenta oggi una realtà consolidata della ristorazione collettiva in Lombardia, con un forte legame con il territorio bergamasco e una presenza significativa in diverse aree della regione.