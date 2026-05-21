Bracchi acquisisce Rostock Trans e accelera nei trasporti per l’eolico

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo logistico Bracchi ha annunciato l’acquisizione di Rostock Trans, un’azienda attiva nel settore dei trasporti nel Nord Europa. Questo accordo permette a Bracchi di consolidare la propria presenza nella regione e di ampliare le proprie attività nel settore dei trasporti dedicati all’energia eolica. La mossa segue una strategia di crescita mirata a rafforzare la posizione nel mercato europeo dei trasporti, con un focus particolare sui settori energetici e industriali.

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Il gruppo logistico Bracchi rafforza la propria presenza nel Nord Europa e compie un passo strategico nel mercato dell’energia eolica. L’azienda ha siglato l’acquisizione della tedesca Rostock Trans, realtà specializzata nei trasporti pesanti e ad alta complessità, in particolare nella logistica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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