Boxe Grandelli a Manchester per il titolo europeo | sfida a Davies nei piuma

Un pugile di 31 anni proveniente da Nichelino si prepara a disputare un incontro a Manchester per il titolo europeo dei piuma. L’avversario è un britannico che ha già detenuto i titoli europeo e mondiale IBO. L’incontro si terrà davanti a più di 20.000 spettatori in una delle arene più grandi del Regno Unito.

Il 31enne di Nichelino affronta il britannico già campione europeo e mondiale IBO davanti a oltre 20mila spettatori in una delle arene più grandi del Regno Unito. Davies favorito, ma l’azzurro punta su tecnica e precisione. Diretta su DAZN La boxe italiana si gioca una grande carta sabato 28 marzo. Alla Co-op Live Arena, Francesco Grandelli sale sul ring contro il britannico Liam Davies per contendersi il titolo europeo EBU dei pesi piuma, attualmente vacante. Per il pugile piemontese è la terza opportunità di mettere le mani sulla cintura continentale, dopo i precedenti tentativi contro Mauro Forte e lo spagnolo Cristobal Lorente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Boxe: Francesco Grandelli contro Liam Davies, a Manchester l’Europeo dei piumaNell’immediato sottoclou del confronto dei pesi massimi tra Moses Itauma e Jermaine Franklin Jr. TAF 12, sabato grande notte di boxe all'Allianz: Paparo sfida Gomez per il titolo europeo Ebu SilverDue cinture in palio, tanto spettacolo: sabato 7 marzo all'Allianz Cloud di Milano va in scena TAF 12, l'evento di The Art of Fighting dedicato... Una raccolta di contenuti su Boxe Grandelli a Manchester per il... Temi più discussi: A Manchester Francesco Grandelli tenta il terzo assalto al titolo europeo, scopriamo il suo avversario; TITOLO EUROPEO PIUMA | OGGI 26/3 A MANCHESTER LA CONFERENZA STAMPA DELLA SFIDA DAVIES VS GRANDELLI – Boxe Ring; Grandelli in sfida per l'Europeo dei piuma sabato a Manchester contro Davies. Boxe: Francesco Grandelli contro Liam Davies, a Manchester l’Europeo dei piumaNell'immediato sottoclou del confronto dei pesi massimi tra Moses Itauma e Jermaine Franklin Jr., alla Co-op Arena di Manchester gli occhi sono puntati ... oasport.it A Manchester Francesco Grandelli tenta il terzo assalto al titolo europeo, scopriamo il suo avversarioNei due precedenti il 31enne di Nichelino ha ceduto a Mauro Forte e allo spagnolo Cristobal Lorente Un grande palcoscenico per una grande occasione. Francesco Grandelli sabato 28 marzo alla Co-op Live ... msn.com Pugni, memoria e talento: arriva in città l'evento di boxe dedicato a Carlos Duran x.com Gli studenti incontrano i Campioni della Boxe Tricolore il Campione e Ambassador FPI, Emanuele Sioux Blandamura, ha fatto visita oggi, 26 marzo, agli studenti degli Liceo Scientifico Sportivo Pacinotti di Roma. Meeting, rientrante nel progetto FPI - facebook.com facebook