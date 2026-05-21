Boxe | Alessandro Bruni di ASD Boxe Anagni conquista il prestigioso Torneo delle Cinture di Lucca
Un giovane pugile della regione ha vinto il “Torneo delle Cinture” tenutosi a Lucca, nella storica sede della Pugilistica Lucchese. Si tratta di un atleta nato nel 2005 e tesserato con un’associazione di boxe locale. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse zone, e il suo successo rappresenta un traguardo importante per il suo percorso sportivo. La vittoria è stata sancita al termine di diversi incontri disputati durante l’evento.
Il pugilato laziale celebra, con OPES Frosinone, un nuovo astro nascente. Alessandro Bruni, talento classe 2005 dell’ASD Boxe Anagni, ha conquistato il prestigioso “Torneo delle Cinture”, andato in scena nella cornice storica della Pugilistica Lucchese. Un trionfo, quello del pugile Elite 75 kg. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Boxe, trionfo a Lamezia Terme: il Team Boxe Mesagne conquista triplo oro interregionaleMESAGNE - Una performance da incorniciare quella della Team Boxe Mesagne, che ha fatto ritorno dal torneo interregionale di Lamezia Terme con un...
Pugilato Under 19, tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini: in diretta su Italia Boxe TVDal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili.