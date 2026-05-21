Boxe | Alessandro Bruni di ASD Boxe Anagni conquista il prestigioso Torneo delle Cinture di Lucca

Un giovane pugile della regione ha vinto il “Torneo delle Cinture” tenutosi a Lucca, nella storica sede della Pugilistica Lucchese. Si tratta di un atleta nato nel 2005 e tesserato con un’associazione di boxe locale. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse zone, e il suo successo rappresenta un traguardo importante per il suo percorso sportivo. La vittoria è stata sancita al termine di diversi incontri disputati durante l’evento.

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