Pugilato Under 19 tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini | in diretta su Italia Boxe TV

Dal 17 al 19 aprile si svolgeranno al Palavinci di Montecatini Terme le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Under 19, dedicati ai giovani pugili maschi e femmine. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sportface TV, con turni programmati venerdì alle 13:30, sabato alle 11:00 e domenica alle 13:30. L’evento vedrà protagonisti atleti di diverse regioni impegnati in tre giorni di incontri di pugilato giovanile.

Dal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili. Venerdì alle 13:30, sabato alle 11:00 e domenica alle 13:30 in diretta su Sportface TV Tre giorni di grande boxe giovanile al Palavinci di Montecatini Terme (Via Leonardo da Vinci 50). Dal 17 al 19 aprile 2026 si disputano le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico Under 19, maschili e femminili, uno dei momenti più attesi dell’anno per ammirare la crescita e il livello raggiunto dal movimento pugilistico italiano nella massima espressione delle categorie giovanili. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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