Bourelly Health Service riconoscimento Eccellenza Italiana al Senato della Repubblica

Bourelly Health Service S.r.l. ha ricevuto il riconoscimento “Eccellenza Italiana” durante una cerimonia al Senato della Repubblica. L’azienda si occupa di soccorso sanitario e assistenza, ed è considerata un punto di riferimento nel settore. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di altre realtà del settore. L’ente che ha conferito il riconoscimento ha sottolineato il ruolo di Bourelly Health Service nel fornire servizi di qualità. La società ha ringraziato per il riconoscimento, senza ulteriori commenti pubblici.

Bourelly Health Service S.r.l., leader nel settore del soccorso sanitario e dell’assistenza, ha ricevuto ieri, mercoledì 20 maggio 2026, il premio “Riconoscimento Eccellenza Italiana” nel corso del convegno “Brand Italia”, ospitato nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica. Il premio è stato consegnato dall’Onorevole Alessandro Caramiello del Movimento 5 Stelle, durante la “Cerimonia di riconoscimento di eccellenza alle imprese e artisti italiani”, a cui ha dato il via l’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, in collaborazione con la XVII Commissione “Arte”. L’incontro, moderato dalla Dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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