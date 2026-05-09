L’eccellenza italiana brilla al Senato della Repubblica

Da ildifforme.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Senato della Repubblica si è svolta una cerimonia nella Sala ISMA dedicata alla celebrazione di realtà e personalità che si sono distinte nella tutela e promozione della cultura italiana. Durante l’evento sono stati premiati soggetti che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio nazionale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di varie realtà del settore culturale e artistico.

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Nella prestigiosa cornice della Sala ISMA sono state celebrate le realtà e le personalità che si sono distinte nella valorizzazione, nella tutela e nella promozione della bellezza tricolore. Ospitata la prima edizione del Premio Bussola e presentato ufficialmente l'Italia Game Show. Premiati il Fai, Stefano Dominella, Luca Ward, Grazia Di Michele IlSenato della Repubblicaha ospitato il7 maggio 2026la prima edizione delPremio Bussalaed il lancio ufficiale diItalia Game Show. Nella prestigiosa cornice della Sala ISMA sono statecelebrate le realtà e le personalità che si sono distinte nella valorizzazione, nella tutela e nella promozione della bellezza tricolore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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