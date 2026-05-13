L’Italia insignita della Coppa Olimpica | il prestigioso riconoscimento al presidente della Repubblica Mattarella

L’Italia ha ricevuto la Coppa Olimpica del CIO in riconoscimento del suo contributo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La consegna del premio è avvenuta a Roma, davanti al pubblico e alle autorità presenti. La coppa è stata assegnata al presidente della Repubblica, che ha rappresentato il paese durante la cerimonia. L’evento ha coinvolto diverse figure istituzionali e rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale.

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Roma – Il popolo italiano ha ricevuto la Coppa Olimpica del CIO per il contributo offerto al successo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Palazzo del Quirinale dalla Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha ricevuto a nome dell’intero Paese. Mattarella ha disposto che la Coppa Olimpica venga custodita dal CONI, rappresentato nell’occasione dal Presidente Luciano Buonfiglio e dal Segretario Generale Carlo Mornati, presenti insieme al Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 e membro CIO Giovanni Malagò e all’Amministratore Delegato Andrea Varnier.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alfieri della Repubblica, Matteo e Amedeo premiati al Quirinale: il riconoscimento da Sergio MattarellaHanno varcato il portone del Quirinale per ricevere direttamente dalle mani del Presidente Sergio Mattarella gli attestati d’onore di «Alfiere della... Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino per la Festa della LiberazioneIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a San Severino Marche per le celebrazioni del 25 Aprile, nell’81esimo anniversario... Temi più discussi: L'Italia riceve la Coppa Olimpica per il sostegno a Milano Cortina 2026. Il Presidente Mattarella e il Governo insigniti del Collare Olimpico; Mattarella riceve il collare olimpico dalla presidente del Cio Coventry VIDEO; Mattarella riceve Collare Olimpico dalla Presidente del Cio Coventry. Coppa Italia, Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale: Motta eroe para 4 rigori su 5La Lazio batte l'Atalanta ai rigori e sfiderà l'Inter nella finale della Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico, il ritorno a Bergamo si decide dal dischetto: i tempi regolamentari si ... rainews.it Coppa Italia: Simonelli 'finale iconica, invidiata anche all'estero'Finale Coppa Italia sta diventando un evento iconico, anche all'estero ce lo invidiano. E' un fiore all'occhiello per l'Italia. (ANSA) ... ansa.it