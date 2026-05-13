L’Italia insignita della Coppa Olimpica | il prestigioso riconoscimento al presidente della Repubblica Mattarella

Da cdn.ilfaroonline.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha ricevuto la Coppa Olimpica del CIO in riconoscimento del suo contributo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La consegna del premio è avvenuta a Roma, davanti al pubblico e alle autorità presenti. La coppa è stata assegnata al presidente della Repubblica, che ha rappresentato il paese durante la cerimonia. L’evento ha coinvolto diverse figure istituzionali e rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale.

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Roma – Il popolo italiano ha ricevuto la Coppa Olimpica del CIO per il contributo offerto al successo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Palazzo del Quirinale dalla Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha ricevuto a nome dell’intero Paese. Mattarella ha disposto che la Coppa Olimpica venga custodita dal CONI, rappresentato nell’occasione dal Presidente Luciano Buonfiglio e dal Segretario Generale Carlo Mornati, presenti insieme al Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 e membro CIO Giovanni Malagò e all’Amministratore Delegato Andrea Varnier.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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