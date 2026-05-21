Botte urla e spintoni tra i dirigenti | il video della rissa VIP in Palermo-Catanzaro
Durante la semifinale dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, si è verificato un episodio di forte tensione tra alcuni dirigenti presenti presso lo stadio Renzo Barbera. Un video diffuso mostra momenti di scontro fisico, con botte, urla e spintoni tra le persone coinvolte. L'incidente si è verificato in tribuna, creando scompiglio tra i presenti e attirando l'attenzione dei media. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo alle identità dei protagonisti o alle conseguenze legali dell'accaduto.
AGI - Sfida ad alta tensione sul campo e botte in tribuna autorità ieri sera allo stadio Renzo Barbera per la semifinale dei play off di serie B tra Palermo e Catanzaro. Una tensione che si è riservata anche tra gli spalti. La rissa. Alla fine del primo tempo infatti - mentre i rosanero chiudono in vantaggio di un gol ma ne servono altri 2 per superare il turno - è scoppiata una rissa nella tribuna dove erano seduti anche alcuni dirigenti della società calabrese. Un breve ma intenso parapiglia tra una decina di persone è poi sedato grazie all'intervento degli steward e delle forze dell'ordine. Un momento "intenso" di inciviltà, diventato anche virale grazie a numerosi filmati pubblicati sui social network. 🔗 Leggi su Agi.it
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