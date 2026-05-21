Botte urla e spintoni tra i dirigenti | il video della rissa VIP in Palermo-Catanzaro

Durante la semifinale dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, si è verificato un episodio di forte tensione tra alcuni dirigenti presenti presso lo stadio Renzo Barbera. Un video diffuso mostra momenti di scontro fisico, con botte, urla e spintoni tra le persone coinvolte. L'incidente si è verificato in tribuna, creando scompiglio tra i presenti e attirando l'attenzione dei media. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo alle identità dei protagonisti o alle conseguenze legali dell'accaduto.

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