Fontana di Trevi la tecnica del finto fotografo per derubare i turisti

I turisti a Roma sono prede preferite dai borseggiatori in particolare nel centro della città. L'ultima "trovata" per portare a dama il colpo è stata la tecnica del "finto fotografo". I fatti sono avvenuti a Fontana di Trevi, dove nell'ultimo fine settimana due bande di manolesta specializzate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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La fontana di Trevi illuminata per il 70esimo del gemellaggio tra Roma e ParigiLe bandiere dell’Italia e della Francia sono state proiettate sulla facciata della Fontana di Trevi, simbolo della Capitale.

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Nel corso del podcast Fontana di Trevi, Riccardo #Trevisani giornalista e telecronista sportivo ha affrontato diversi temi riguardanti l’ #ASRoma. Trevisani si è soffermato sulla situazione relativa al possibile rinnovo di Paulo #Dybala. @CronacheTweet x.com

Miglior orario per visitare la Fontana di Trevi - luglio/26 reddit

Roma, maxi-rissa tra due bande rivali: turiste ferite a Fontana di Trevi. Fuggi fuggi nei locali e persone travolte dalla follaStavamo camminando verso Fontana di Trevi quando siamo stati travolti da una folla impazzita di persone. Mia madre e la sua amica che è venuta a trovarci da Bergamo sono finite ... ilmessaggero.it

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