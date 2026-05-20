Fontana di Trevi la tecnica del finto fotografo per derubare i turisti
I turisti a Roma sono prede preferite dai borseggiatori in particolare nel centro della città. L'ultima "trovata" per portare a dama il colpo è stata la tecnica del "finto fotografo". I fatti sono avvenuti a Fontana di Trevi, dove nell'ultimo fine settimana due bande di manolesta specializzate. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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La fontana di Trevi illuminata per il 70esimo del gemellaggio tra Roma e ParigiLe bandiere dell’Italia e della Francia sono state proiettate sulla facciata della Fontana di Trevi, simbolo della Capitale.
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Nel corso del podcast Fontana di Trevi, Riccardo #Trevisani giornalista e telecronista sportivo ha affrontato diversi temi riguardanti l’ #ASRoma. Trevisani si è soffermato sulla situazione relativa al possibile rinnovo di Paulo #Dybala. @CronacheTweet x.com
Conosci la magia nascosta sotto la Fontana di Trevi? Un viaggio nel tempo a più di 9 metri di profondità, tra antiche strutture ed eventi storici di Roma. #FontanaDiTrevi #ViaggioNelTempo #StoriaNascosta #Roma #FunweekRoma - Facebook facebook
Miglior orario per visitare la Fontana di Trevi - luglio/26 reddit
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