Roma | si fingono carabinieri per derubare 98enne con problemi motori due arresti

Due uomini si sono presentati come carabinieri e hanno ingannato una donna di 98 anni con problemi motori nel Comune di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma. Dopo aver ottenuto la sua fiducia, i malviventi le hanno sottratto denaro e oggetti di valore. La vicenda è stata scoperta e i due sospettati sono stati arrestati.

Due truffatori si spacciano per carabinieri e derubano un'anziana a Monte Porzio Catone. Arrestati dopo indagini approfondite. Si sono finti carabinieri per derubare una donna di 98 anni con problemi motori nel Comune di Monte Porzio Catone, in provincia di Roma. Per questo motivo, nei Comuni di Salerno e Pellezzano, i carabinieri della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 53 anni e di una donna di 51 anni, entrambi accusati di truffa aggravata in concorso. L’attività investigativa è stata condotta e sviluppata tra i mesi di settembre 2025 e febbraio 2026, a seguito della denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Monte Porzio Catone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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