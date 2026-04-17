Campania | 10 borse di studio per premiare i giovani cittadini d’oro

In Campania, dieci studenti delle scuole superiori riceveranno delle borse di studio in occasione della quinta edizione del premio Carlo Mazzone Global Teacher Prize. La premiazione si rivolge ai giovani che si sono distinti per l'impegno civile e il comportamento etico durante il percorso scolastico, offrendo loro un sostegno economico. Le borse di studio sono state assegnate per riconoscere il loro merito in questi ambiti.

Dieci studenti delle scuole secondarie della Campania riceveranno un sostegno economico per premiare il loro impegno civile e la loro condotta etica attraverso la quinta edizione del premio Carlo Mazzone Global Teacher Prize. L’iniziativa, che ha le sue radici nel percorso internazionale di un docente beneventano, mira a valorizzare i percorsi di crescita degli alunni delle classi quinte che si sono distinti per senso di responsabilità e attenzione verso la collettività. Dall’eccellenza internazionale al territorio campano: la genesi del progetto. Il nucleo fondamentale di questa iniziativa nasce da un legame diretto tra il prestigio globale dell’insegnamento e la realtà locale del Sannio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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