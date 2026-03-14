Bcc borse di studio per giovani soci e figli

Il Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, insieme alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, ha annunciato i bandi 2026 destinati a giovani soci, figli di soci e giovani del territorio. Le borse di studio previste copriranno attività di ricerca, sviluppo di competenze all’estero e tirocini lavorativi. Le iniziative mirano a sostenere l’educazione e la formazione dei partecipanti.

Il Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, promuove i bandi 2026 per l’assegnazione di borse di studio, ricerca, sviluppo di competenze all’estero e tirocinio lavorativo rivolte ai soci e figli di soci e ai giovani del territorio. Le risorse destinate dalla Banca al finanziamento delle diverse tipologie di borse ammontano ad oltre 125.000 euro. "LA BCC ravennate forlivese e imolese – afferma il Presidente Giuseppe Gambi (nella foto) – è fortemente orientata ad offrire opportunità di crescita personale e professionale ai giovani". I bandi prevedono l’assegnazione di 63... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bcc, borse di studio per giovani soci e figli Articoli correlati Comelit sostiene i giovani talenti: consegnate per il sesto anno consecutivo le borse di studio ai figli dei collaboratoriSi è conclusa nei giorni scorsi la sesta edizione delle borse di studio promosse da Comelit Group per i figli dei propri collaboratori, un’iniziativa... Tutto quello che riguarda Bcc borse di studio per giovani soci e... Temi più discussi: BCC Veneta premia oltre 500 studenti: 167mila euro in borse di studio per i giovani del territorio; Bcc, borse di studio per giovani soci e figli; Musei di impresa: al via il bando di Regione Lombardia a fondo perduto per sostenerli; Truffe sul web e phishing: serate Occhi aperti con la Banca, per imparare a difendersi. La Bcc premia la dedizione. Borse di studio in arrivo per gli alunni meritevoliUna mattinata per premiare l’impegno e la determinazione di chi ha raggiunto il massimo dei voti al termine del percorso scolastico. Sabato dalle 9.30 la sala Bcc Città & Cultura (via Emilia 210/A) ... ilrestodelcarlino.it Mercato Saraceno: dalla Bcc Sarsina una borsa di studio ai laureati con 100 e lodeSi è svolta sabato mattina 28 febbraio, nella sala consigliare di Mercato Saraceno, la cerimonia di premiazione – con una borsa di studio di 500 euro messa a disposizione dalla Banca di Credito ... corrierecesenate.it La banda della marmotta è tornata in azione, questa volta a Leverano. Nel mirino l'ATM della BCC presente in Piazza Roma. Ad agire 5 malviventi. Il colpo però è fortunatamente fallito. Indagini in corso. - facebook.com facebook Leverano, tentano di far esplodere il bancomat ma l'ordigno fa cilecca: fallito il colpo alla Bcc x.com