Borse di studio e buoni libro per gli studenti | la Regione Puglia stanzia 18 milioni di euro
La Regione Puglia ha approvato un finanziamento di 18 milioni di euro destinato a sostenere gli studenti e le studentesse delle scuole della regione. Le risorse saranno distribuite tramite due misure specifiche, finalizzate a offrire borse di studio e buoni libro alle famiglie con redditi bassi. L’obiettivo è facilitare l’accesso all’istruzione e ridurre le difficoltà economiche che possono influire sul percorso scolastico degli studenti. Le modalità di assegnazione e i criteri di selezione saranno definiti nei prossimi mesi.
La Regione Puglia ha stanziato 18 milioni di euro attraverso due misure a sostegno di studenti e studentesse pugliesi appartenenti a famiglie a basso reddito.Duecento euro per studenti delle superioriLa prima prevede borse di studio del valore di circa 200 euro per l’anno scolastico in corso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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