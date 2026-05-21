Borgo Rodi | sanzioni per le auto in divieto tra il forno e il Coal

A Borgo Rodi, sono state applicate sanzioni a diverse auto parcheggiate in divieto tra il forno e il Coal. I residenti hanno richiesto l'intervento della polizia locale per segnalare la presenza di veicoli in sosta in aree vietate, creando disagio e potenziali rischi sulla strada. La sosta davanti al Coal, in particolare, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale, poiché ostacola il passaggio e la visibilità per altri veicoli e pedoni.

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? Domande chiave Perché i residenti hanno chiesto l'intervento della polizia locale?. Come influisce la sosta davanti al Coal sulla sicurezza stradale?. Chi ha sollevato il malcontento dopo le sanzioni ai commercianti?. Quali soluzioni strutturali servono per risolvere il problema dei parcheggi?.? In Breve Controllo effettuato alle ore 11:00 su un tratto stradale di circa 40 metri.. Sosta vietata davanti al forno Taccalite e all'ingresso del supermercato Coal.. Rischio visibilità all'incrocio con via Veneto dopo il superamento del ponte.. Saturazione dei parcheggi gratuiti vicino al parco causa sosta irregolare.. Due agenti della polizia locale hanno sanzionato diverse automobili parcheggiate in divieto a Borgo Rodi ieri mattina, tra il nuovo forno Taccalite e il supermercato Coal. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgo Rodi: sanzioni per le auto in divieto tra il forno e il Coal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Auto in divieto davanti al forno: sanzioni A Pesaro divieto di fumo su tutte le spiagge, sanzioni fino a 500 euro: quando entra in vigoreLa misura si inserisce in un progetto più ampio che punta a valorizzare il litorale cittadino, mettendo in atto buone pratiche di sostenibilità... Auto in divieto davanti al forno: sanzioniPalmare alla mano e via alle multe della polizia locale. E’ successo ieri mattina, a Borgo Rodi, tra il ... msn.com