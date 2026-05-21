Auto in divieto davanti al forno | sanzioni

Ieri mattina a Borgo Rodi, la polizia locale ha multato alcuni automobilisti che avevano parcheggiato le auto in divieto davanti a un forno e a un supermercato nelle vicinanze. Durante i controlli, alcuni conducenti sono stati trovati con il cellulare in mano mentre erano in sosta vietata. Le multe sono state applicate in base alle norme sul divieto di sosta e sull’uso del cellulare alla guida, con sanzioni che prevedono il pagamento di una somma stabilita dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Palmare alla mano e via alle multe della polizia locale. E’ successo ieri mattina, a Borgo Rodi, tra il nuovo forno Taccalite e il supermercato Coal. La zona è spesso una via vai di automobili, per la presenza delle attività di cui usufruiscono non solo i residenti ma anche altri cittadini di passaggio. La presenza di pochi parcheggi porta spesso a lasciare i mezzi anche fuori dagli spazi consentiti. Questo genererebbe una sosta selvaggia, soprattutto vicino al supermercato, dove è presente un incrocio che può diventare pericoloso per chi deve svoltare per immettersi sulla parte alta di via Veneto, dopo il ponte. Così ieri mattina sono arrivati i vigili urbani, una pattuglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto in divieto davanti al forno: sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Minacce alla ex davanti al figlio nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 39enneL'uomo è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e... Presidio antifascista davanti al Comune, la Questura precisa: "Nessun divieto, richiesto solo lo spostamento in piazza Garibaldi"L'autorità di via Lalli interviene su quanto denunciato dal movimento Cambiare Rotta che aveva lanciato la manifestazione in piazza XX Settembre,... Auto in divieto davanti al forno: sanzioniPalmare alla mano e via alle multe della polizia locale. E’ successo ieri mattina, a Borgo Rodi, tra il nuovo forno Taccalite e il supermercato Coal. La zona è spesso una via vai di automobili, per la ... ilrestodelcarlino.it