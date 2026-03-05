A Pesaro divieto di fumo su tutte le spiagge sanzioni fino a 500 euro | quando entra in vigore
A Pesaro è stato introdotto il divieto di fumo su tutte le spiagge con sanzioni che arrivano fino a 500 euro. La nuova regola, che entra in vigore a breve, fa parte di un progetto volto a promuovere pratiche sostenibili lungo il litorale cittadino. La misura riguarda tutte le aree spiaggia e mira a migliorare la qualità ambientale del territorio.
La misura si inserisce in un progetto più ampio che punta a valorizzare il litorale cittadino, mettendo in atto buone pratiche di sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Troppi mozziconi di sigarette, da aprile vietato fumare in spiaggia a Pesaro: multe fino a 500 euro
Capodanno a Monreale, scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio: multe fino a 500 euroMentre la cronaca regionale registra già i primi gravi incidenti legati all’uso dei pirotecnici — come il recente caso di un uomo ferito al volto ad...
Tutti gli aggiornamenti su Pesaro divieto.
Temi più discussi: Pesaro estende il divieto di fumo in spiaggia; Troppi mozziconi di sigarette, da aprile vietato fumare in spiaggia a Pesaro: multe fino a 500 euro; Spiagge, stop al fumo a Pesaro: Vietato tutto l’anno pure nei lidi pubblici. Stretta del Comune sulle sigarette al mare dal primo aprile; Spiagge di Pesaro: stop totale al fumo sotto gli ombrelloni dal primo aprile.
A Pesaro divieto di fumo su tutte le spiagge, sanzioni fino a 500 euro: quando entra in vigoreNuove regole in arrivo sulle spiagge di Pesaro. La città ha deciso di seguire un modello virtuoso di comportamento, per tutelare le proprie coste impedendo dunque il fumo di sigarette tradizionali e ... fanpage.it
Pesaro estende il divieto di fumo in spiaggiaUn percorso avviato nel 2019. De Gaetano (Plastic Free Onlus): Un passo importante e concreto Dal primo aprile Pesaro dice stop al fumo in spiaggia, anche sotto l'ombrellone. Lo ha deciso il Comune ... youtvrs.it
da Vivere Pesaro Dal 1° aprile stop al fumo in spiaggia, divieto esteso anche sotto gli ombrelloni https://vivere.me/gzUj-19 #pesaro #spiaggia #fumo #divieto - facebook.com facebook
da Vivere Pesaro Dal 1° aprile stop al fumo in spiaggia, divieto esteso anche sotto gli ombrelloni vivere.me/gzUj-19 #pesaro #spiaggia #fumo #divieto x.com