Borghi in pericolo | si punta su nuovi modelli di welfare sociale
In molte aree rurali, i borghi stanno affrontando un crescente spopolamento che mette a rischio la loro sopravvivenza. Per contrastare questa tendenza, si stanno cercando nuove strategie di welfare sociale, come l’introduzione della telemedicina e dei care manager, figure che coordinano servizi di assistenza sul territorio. Restano da chiarire le fonti di finanziamento necessarie per sostenere questi interventi e garantire servizi essenziali alle comunità locali. La discussione riguarda principalmente chi debba assumersi la responsabilità di finanziare e gestire queste iniziative.
? Domande chiave Come possono la telemedicina e i care manager salvare i borghi?. Chi deve finanziare i nuovi servizi per contrastare lo spopolamento?. Quali strategie integrano sanità e mobilità nelle aree più isolate?. Perché il settore assicurativo è diventato fondamentale per il welfare locale?.? In Breve Rossella Muroni propone rigenerazione comunitaria e partecipazione civica per il Goal 11 ASviS.. Caterina Tremante di UniSalute promuove telemedicina e care manager per gli anziani.. Cecilia Tomassini e Luisa Corazza analizzano in Molise l'impatto demografico sui diritti.. Luca Bianchi di SVIMEZ sollecita investimenti stabili per il riequilibrio tra aree. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Il Molise sfida la burocrazia: nuovi modelli per i piccoli borghiI consiglieri comunali Jacopo Fabrizio, in carica a Pesche, e Lucio Gabriel Paolone, rappresentante di Cerro al Volturno, hanno portato la voce del...
Comacchio: la sfida di Io Voto tra nuovi volti e welfare sociale? Cosa sapere La lista Io Voto presenta 16 candidati per le amministrative di Comacchio il 24 maggio.
Ci sono Antonella Bundu e Dario Salvetti tra l? attivist? sequestrat? dall’esercito israeliano, in acque internazionali, illegalmente e brutalmente, durante la missione pacifica della Global Sumud Flotilla. Antonella Bundu è stata la nostra consigliera a Firenze e x.com
Storia e borghi protagonisti dello stand Abruzzo al Salone del Libro La quarta giornata dello stand Abruzzo al Salone del Libro di Torino si è aperta con incontri dedicati a storia, romanzi, saggistica e percorsi culturali nei borghi. Da Solfanelli editore spa facebook
Il consigliere di Reform UK che ha dichiarato sui social media che i nigeriani dovrebbero essere sciolti per riempire le buche ha vinto un seggio a Sunderland. reddit