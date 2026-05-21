Borghi in pericolo | si punta su nuovi modelli di welfare sociale

In molte aree rurali, i borghi stanno affrontando un crescente spopolamento che mette a rischio la loro sopravvivenza. Per contrastare questa tendenza, si stanno cercando nuove strategie di welfare sociale, come l’introduzione della telemedicina e dei care manager, figure che coordinano servizi di assistenza sul territorio. Restano da chiarire le fonti di finanziamento necessarie per sostenere questi interventi e garantire servizi essenziali alle comunità locali. La discussione riguarda principalmente chi debba assumersi la responsabilità di finanziare e gestire queste iniziative.

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? Domande chiave Come possono la telemedicina e i care manager salvare i borghi?. Chi deve finanziare i nuovi servizi per contrastare lo spopolamento?. Quali strategie integrano sanità e mobilità nelle aree più isolate?. Perché il settore assicurativo è diventato fondamentale per il welfare locale?.? In Breve Rossella Muroni propone rigenerazione comunitaria e partecipazione civica per il Goal 11 ASviS.. Caterina Tremante di UniSalute promuove telemedicina e care manager per gli anziani.. Cecilia Tomassini e Luisa Corazza analizzano in Molise l'impatto demografico sui diritti.. Luca Bianchi di SVIMEZ sollecita investimenti stabili per il riequilibrio tra aree. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borghi in pericolo: si punta su nuovi modelli di welfare sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Molise sfida la burocrazia: nuovi modelli per i piccoli borghiI consiglieri comunali Jacopo Fabrizio, in carica a Pesche, e Lucio Gabriel Paolone, rappresentante di Cerro al Volturno, hanno portato la voce del... Comacchio: la sfida di Io Voto tra nuovi volti e welfare sociale? Cosa sapere La lista Io Voto presenta 16 candidati per le amministrative di Comacchio il 24 maggio. Ci sono Antonella Bundu e Dario Salvetti tra l? attivist? sequestrat? dall’esercito israeliano, in acque internazionali, illegalmente e brutalmente, durante la missione pacifica della Global Sumud Flotilla. Antonella Bundu è stata la nostra consigliera a Firenze e x.com Il consigliere di Reform UK che ha dichiarato sui social media che i nigeriani dovrebbero essere sciolti per riempire le buche ha vinto un seggio a Sunderland. reddit