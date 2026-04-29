A Comacchio, in vista delle elezioni comunali del 24 maggio, la lista Io Voto ha presentato 16 candidati. La competizione coinvolge diversi volti nuovi e si concentra anche su temi legati al welfare sociale. La campagna elettorale si sta sviluppando in un contesto di attenzione verso le proposte dei candidati e le loro priorità per la gestione della città.

? Cosa sapere La lista Io Voto presenta 16 candidati per le amministrative di Comacchio il 24 maggio.. Il programma di Walter Cavalieri Foschini punta sulla sussidiarietà tra pubblico e terzo settore.. La Lista Civica Io Voto ha depositato ufficialmente i nomi dei suoi 16 candidati e il relativo programma per le elezioni amministrative di Comacchio, fissate per il 24 e il 25 maggio, con l’obiettivo di sostenere la candidatura di Walter Cavalieri Foschini. Il gruppo elettorale, che vede una composizione di 9 donne e 7 uomini, ha presentato una lista che include Alberto Lealini, Cecilia Cinti, Sara Beneventi, Aurelio Simoni, Antonio Zannini, Giorgia Merchiori, Gianluca Gramolelli, Annalisa Parmiani, Germano Carli, Federica Felisatti, Davide Agnelli, Martina Barillari, Andrea Felletti, Anna Chiara Fabbri, Erica Lena e Maria Viviana Fabiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comacchio: la sfida di Io Voto tra nuovi volti e welfare sociale

Notizie correlate

One Piece 2: Verso la Rotta Maggiore – Tra nuovi volti e la sfida impossibile di ChopperDall'ingresso di Joe Manganiello nei panni di Crocodile all'azzardo della CGI per il medico della ciurma: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno...

Fiorentina-Sassuolo: Vanoli sfida Grosso tra nuovi volti e assenze? Cosa sapere Fiorentina e Sassuolo si affrontano domani 26 aprile con formazioni pesantemente rimescolate.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: City Nature Challenge 2026: Ferrara partecipa alla sfida internazionale e invita i cittadini a fotografare il maggior numero di specie di flora e fauna; La prima sfida tra i quattro candidati sindaco: Dobbiamo difendere gli operatori balneari; Gresini, Kato e le tute che puzzano di… anguilla: l’aneddoto che lega Comacchio al motomondiale; Quattro candidati a sindaco e quindici liste: Comacchio pronta al voto.

La prima sfida tra i quattro candidati sindaco: Dobbiamo difendere gli operatori balneariComacchio verso le elezioni, faccia a faccia su turismo e Bolkestein. Tutti concordi: Fondamentale tutelare il loro lavoro ... ilrestodelcarlino.it

Dalla vallicoltura alle case, la sfida di ’Città futura’ : Da anni per il territorioComacchio verso il voto, la lista sostiene la candidatura di Vito Troiani La presentazione è stata aperta dalla capolista Sandra Carli Ballola. msn.com

Bellissime foto!! Itinerario spettacolare, Anello Valli di Comacchio 55 Km di Emozioni al Naturale, Info, traccia GPX nel sito www.deltaciclando.it - facebook.com facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Comacchio #Ferrara #NoiconVoi x.com