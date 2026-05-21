Un uomo è stato arrestato a Bondi Beach in relazione al furto di beni appartenenti a una vittima di un attacco avvenuto di recente sulla spiaggia. Prima della sparatoria, si trovava presente alla celebrazione, ma le autorità non hanno fornito dettagli sulla sua identità. Le indagini hanno consentito di risalire a come il sospettato abbia rivenduto gli oggetti rubati, anche se le modalità precise non sono state rese note. La polizia sta continuando le verifiche sui fatti e sulle persone coinvolte.

? Domande chiave Chi era l'uomo presente alla celebrazione prima della sparatoria?. Come ha fatto il sospettato a rivendere i beni rubati?. Cosa hanno trovato gli agenti nel veicolo durante la perquisizione?. Quali altri legami sta indagando la polizia con il materiale sequestrato?.? In Breve Sospettato di 35 anni presente all'evento Hanukkah prima della sparatoria.. Materiale rubato apparteneva a un fotografo di 61 anni deceduto.. Perquisizione a Riverstone ha rivelato polvere bianca e dispositivi elettronici.. Udienza prevista lunedì 22 giugno presso il tribunale di Blacktown.. La polizia del New South Wales ha arrestato un uomo di 35 anni a Sydney, sospettato di aver sottratto l’attrezzatura fotografica di una vittima dell’attentato terroristico avvenuto a Bondi Beach lo scorso 14 dicembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondi Beach: arrestato chi rubò i beni di una vittima dell’attacco

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Police: Bondi Beach shooting a terror attack

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