Il 17 aprile, una coppia è arrivata a Bondi Beach, una delle spiagge più note di Sydney, accompagnata da numerosi fotografi, bagnini e spettatori. Mentre la folla si radunava, una donna sdraiata sul suo asciugamano non si è alzata né ha rivolto loro attenzione. La scena si è svolta sotto l’occhio di numerosi media e testimoni presenti sul posto.

L o scorso 17 aprile, Harry e Meghan sono arrivati a Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney, circondati da bagnini, cameraman e fan in delirio. La folla si apriva al loro passaggio, tutti gli occhi puntati sulla coppia, quando la scena si è fermata su un dettaglio che nessuno aveva messo in conto: una donna sdraiata sul suo asciugamano, libro in mano, che non si alzava, non si girava e non batteva ciglio. I duchi del Sussex le sono passati letteralmente sopra e lei è rimasta lì, imperturbabile, come se la cosa non la riguardasse minimamente. Harry ha notato la scena e ha riso. Lei probabilmente nemmeno se n’è accorta. Harry e Meghan all'ambasciata neozelandese per le condoglianze.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La coppia arriva a Bondi Beach con folla, fotografi e bagnini al seguito. Una donna sdraiata sul suo asciugamano non si alza, non si gira, non li degna di uno sguardo

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