Oggi a Sidney sono cominciate le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, istituita in seguito all’attentato avvenuto il 14 dicembre 2025 durante una celebrazione della festa ebraica Hanukkah a Bondi Beach. La commissione ha l’obiettivo di indagare sull’attacco terroristico avvenuto in quella data. Le sedute sono aperte al pubblico e si svolgono nel rispetto delle procedure legali previste.

Sono iniziate oggi a Sidney, in Australia, le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, la commissione d’inchiesta istituita dopo l’attacco terroristico del 14 dicembre del 2025 durante una celebrazione della festività ebraica Hanukkah a Bondi Beach. Gli autori della strage che ha provocato la morte di 15 persone, Sajid e Naveed Akram, erano ispirati allo Stato islamico. Il primo era stato ucciso dalla Polizia sul posto, mentre il secondo era rimasto ferito e successivamente incriminato con l'accusa di atto terroristico. La sessione di 2 settimane ha lo scopo di esaminare la natura e la diffusione dell’antisemitismo nelle istituzioni e nella società australiane.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Strage di Bondi beach, al via la commissione d'inchiesta sull'attentato antisemita

Notizie correlate

Strage Bondi Beach, al via le audizioni della commissione d’inchiesta sull’antisemitismoA Sydney, in Australia, sono iniziate oggi le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, la commissione...

Finto attentato a Bondi Beach: condannato il giovane antisemitaZayne Jason William McMillan, un ventitreenne originario di Dubbo, è stato condannato a dodici mesi di prigione dopo aver messo in scena una macabra...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Strage di Bondi Beach, la polizia australiana avvisata una settimana prima da un’associazione ebraica; Comunità ebraica avvisò autorità prima della strage di Bondi; Australia, annullato un concerto per le vittime dell'attentato a Bondi Beach: il coro greco si rifiuta di cantare con un gruppo ebraico; World Press Photo 2026, vince Separati dall'Ice di Carol Guzy: racconta le violenze sulle famiglie migranti negli Usa.

Strage di Bondi beach, al via la commissione d'inchiesta sull'attentato antisemitaSono iniziate oggi a Sidney, in Australia, le audizioni pubbliche della Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion, la ... iltempo.it

Al via lavori della commissione d’inchiesta su strage Bondi BeachSono iniziate oggi le udienze della commissione reale federale australiana chiamata a fare luce sui fattori che hanno portato all'attacco antisemita che ha ucciso 15 persone durante un festival Hanukk ... swissinfo.ch

Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Eitan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio - facebook.com facebook