Modica | sciame di api blocca il centro storico

A Modica, un grande stormo di api si è posizionato nel centro storico, precisamente in Corso Umberto I, bloccando temporaneamente il passaggio. L’evento ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, creando disagi alla circolazione nel cuore della città. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità sono intervenute per gestire la situazione.

Un imponente sciame di api ha scelto come punto d’arresto il cuore pulsante di Modica, precisamente in Corso Umberto I. L’evento si è verificato questa mattina intorno alle 11:30, proprio davanti all’edificio storico che ospita la Biblioteca Comunale. La scena, descritta come una vera e propria nuvola ronzante, ha attratto l’attenzione dei residenti e dei passanti, molti dei quali hanno immortalato l’accaduto con smartphone e macchine fotografiche. Le migliaia di insetti si sono concentrate sulla carrozzeria argentata di un furgone parcheggiato sull’arteria principale e sul tetto dell’edificio pubblico. Per garantire la sicurezza pubblica, gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco per deviare il flusso pedonale a distanza di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modica: sciame di api blocca il centro storico Articoli correlati Uno sciame di api aggredisce il cane in giardino: una donna si lancia in mezzo agli insetti per salvare la sua cucciola. Il video è viraleLa donna, punta anche lei dalle api, ha salvato il cagnolino lanciandosi su di lui. Donna di 82 anni blocca tentativo di truffa a uomo anziano nel centro storico di LuccaUna donna di 82 anni ha impedito con decisione il tentativo di truffa a un uomo anziano nel centro storico di Lucca, salvandolo da un inganno che... Una selezione di notizie su Modica sciame di api blocca il centro... Modica, lo sciame di api in centro storico diventa un motivo di attrazioneModica, attimi di apprensione ma anche di viva curiosità questa mattina nel cuore della città. Intorno alle 11:30, un imponente sciame d'api ha scelto di sostare in Corso Umberto I, proprio di fronte ... lasicilia.it Paura e stupore in Corso Umberto a Modica: sciame d’api visita la Biblioteca ComunaleModica, 25 marzo 2026 – Momenti di apprensione, ma anche di grande curiosità, questa mattina nel cuore pulsante di Modica. Intorno alle11:30, un imponente ... radiortm.it