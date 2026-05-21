Bologna vs Inter trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Bologna e Inter in una partita che non influirà più sulla classifica finale. La squadra nerazzurra ha già conquistato lo scudetto, mentre quella felsinea è fuori dalle competizioni europee. La sfida si disputa in un contesto di assenza di obiettivi di classifica per entrambe le formazioni. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming. Le probabili formazioni sono state rese note dalle rispettive società.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre giocano soltanto per l’onore, avendo i nerazzurri vinto lo scudetto, e i felsinei fuori dall’Europa. Bologna vs Inter si giocherà sabato 23 maggio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara BOLOGNA VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù vorrebbero chiudere la stagione con una vittoria contro i Campioni d’Italia anche per salutare con ogni probabilità il loro tecnico Vincenzo Italiano, sotto la cui guida hanno vissuto due stagioni memorabili, culminate nella partecipazione alla Champions League e alla conquista della Coppa Italia. Il match di Bologna per i nerazzurri sarà il classico palcoscenico per chi ha giocato meno e per chi saluterà. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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