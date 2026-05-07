Tra Ora e Vadena, lungo il fiume Adige, sono stati posizionati blindati lungo 1,6 chilometri di argini per prevenire le piene. È stato installato un nuovo materasso filtrante che aiuta a rafforzare le sponde e a ridurre il rischio di allagamenti. Inoltre, è stata applicata una tecnica particolare per rinforzare la sponda destra, volta a migliorare la stabilità delle strutture di contenimento.

? Cosa scoprirai Come protegge il nuovo materasso filtrante gli argini dai fontanazzi?. Quale tecnica specifica è stata usata per rinforzare la sponda destra?. Perché l'intervento si è concentrato proprio vicino all'idrovora di Vadena?. Chi ha coordinato i lavori per garantire la sicurezza idraulica?.? In Breve Costi di 400mila euro per ciascuno dei due interventi finanziati dai fondi Fesr.. Claudio Volcan ha coordinato i lavori insieme ai capisquadra Helmut Gurndin e Roland Obertegger.. Tecnica del materasso drenante con sabbia e geotessile per bloccare i fontanazzi.. Protezione strategica per viabilità e proprietà tra Laimburg e il ponte di Sant’Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adige, blindati 1,6 km di argini tra Ora e Vadena contro le piene

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