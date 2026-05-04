From al COMICON 2026 | la nuova stagione presentata da LDA e Aka 7even

Al COMICON 2026, LDA e Aka 7even hanno presentato la nuova stagione, incontrando i fan e condividendo momenti con gli attori di From, Catalina Sandino Moreno e Scott McCord. Durante l'evento, i due artisti hanno scambiato alcune parole con il pubblico e partecipato a incontri dedicati alla serie, che ha attirato l’attenzione di numerosi appassionati. È stato un momento di confronto tra i protagonisti e gli spettatori presenti alla manifestazione.

Quattro chiacchiere con LDA e Aka 7even, fan d'eccezione che hanno accolto Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, attori di From, al Comicon 2026. L'ultimo giorno di COMICON 2026 ha visto protagonista una delle serie più riuscite, inquietanti e intriganti degli ultimi anni. Stiamo parlando di From, lo show distribuito su Paramount+ la cui quarta stagione è da poco iniziata portando con sé ancora più interrogativi, misteri e inquietudine a palate. Un'occasione imperdibile per tutti quei fan che hanno passato gli ultimi anni a fare congetture e a elaborare teorie sui tanti interrogativi che regolano la cittadina raccontata nella serie. Al panel dedicato, infatti, oltre a proiettare il terzo episodio della nuova stagione, hanno partecipato due ospiti d'eccezione: Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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