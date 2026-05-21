Bologna Inter senza assilli di classifica | Lautaro vuole giocare per blindare il trono dei bomber

Nel match tra Bologna e Inter, in programma al Dall’Ara, le due squadre non hanno obiettivi di classifica da raggiungere. Tuttavia, il giocatore dell’Inter desidera scendere in campo per cercare di ottenere il titolo di miglior marcatore della stagione. La partita si conclude senza implicazioni per la posizione in campionato, ma il giocatore nerazzurro mira a mettere in mostra le sue capacità offensive, cercando di aggiungere altri gol alla sua collezione personale.

Inter News 24 Bologna Inter, gara ininfluente al Dall’Ara, ma il Toro punta a esserci per conquistare il titolo di capocannoniere. La partita tra Bologna e Inter, in programma sabato pomeriggio alle ore 18, è totalmente ininfluente in termini di classifica per entrambe le formazioni. I nerazzurri di Cristian Chivu sono infatti già matematicamente sicuri di aver vinto lo Scudetto, mentre i felsinei non hanno più alcuna possibilità di agganciare il settimo posto dell’Atalanta che vale l’accesso alla prossima Conference League. Anche in caso di vittoria emiliana e di contemporanea sconfitta della Dea, l’arrivo a pari punti favorirebbe la squadra di Raffaele Palladino in virtù del miglior andamento negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Bologna-Inter, il commento della semifinale di Supercoppa Italiana

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