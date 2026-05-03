Nella corsa allo scudetto, l'Inter si trova a un punto dalla vittoria, con 75.000 tifosi presenti a San Siro per sostenere la squadra. Una location segreta è pronta per il possibile brindisi dopo il traguardo. Lautaro Martinez desidera scendere in campo, anche se si trova in panchina. Intanto, il Parma attende nel proprio stadio, con il pubblico presente, la decisione sulla conquista del 21° titolo dell'Inter.

Un punto per mettere il punto. Ci siamo davvero, non è immaginabile rimandare il sospirato verdetto oltre questa domenica. Il pareggio del Napoli a Como rende insignificante il risultato del Milan in casa del Sassuolo: all’Inter basta non perdere contro il Parma a San Siro per avviare i festeggiamenti del ventunesimo scudetto. Una cosa è certa e tutto sommato gradita: Marotta e Chivu non otterranno il placet dell’aritmetica prima di entrare in campo, su un divano della Pinetina. Dovranno aspettare il fischio finale dell’arbitro Bonacina, in una situazione simile a quella che visse l’Inter dei record nel maggio del 1989, sempre con congruo anticipo sulla tabella di marcia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, scudetto a un punto: 75mila a San Siro, pronta location segreta per il brindisi. Lautaro vuole giocare

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