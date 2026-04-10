Inter sicura di rinunciare a Calhanoglu? Senza Lautaro il bomber è lui e la media gol è da urlo

L'Inter sta valutando il futuro di un suo calciatore, il cui nome circola da tempo tra le possibili partenze. Senza la presenza di un attaccante titolare, il calciatore assume un ruolo ancora più centrale nella rosa, portando con sé una media gol molto elevata. Mentre il suo nome viene accostato a diversi club stranieri, tra cui uno turco, non ci sono ancora decisioni ufficiali sulla sua eventuale cessione.

Il percorso nerazzurro di Hakan Calhanoglu ha condotto il turco ad un bivio. Certamente non verso una piazzola di sosta, perché resta da conquistare un altro scudetto, ma ad un incrocio. triplo. Le strade che già tra un paio di mesi o poco più potranno essere imboccate dall'ex Milan sono simili eppure diverse tra loro, e come comune denominatore hanno un contratto che lascia aperta qualsiasi ipotesi. La prima porta ad un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle attuali per poi salutare l'anno prossimo, la seconda all'ultima stagione interista prima di dire addio ad euro zero senza prolungare, la terza. direttamente all'aeroporto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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