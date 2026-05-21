Bologna-Inter sabato 23 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Equilibrio e poche reti al Dall’Ara
Sabato 23 maggio 2026 alle 18:00 si gioca Bologna-Inter, ultima giornata del campionato di calcio. L’Inter, campione in carica, affronta il Bologna in una partita senza reti segnate finora, con entrambe le formazioni che cercano di concludere la stagione senza sbavature. Le formazioni sono state annunciate, ma non sono state ancora rese note le quote di scommessa o i pronostici ufficiali.
I campioni d’Italia dell’Inter chiudono il loro campionato al Dall’Ara contro il Bologna nel match di sabato pomeriggio. Per i nerazzurri il trionfo in Coppa Italia ha contribuito a rendere la stagione decisamente positiva, e ora il club è già orientato verso il futuro. Il Biscione ha effettivamente staccato la spina e la settimana scorsa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Bologna - Inter Sab 23/05/2026 H.18:00
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