Bologna incertezza su Italiano | Fenucci | ‘Vogliamo proseguire
A Bologna, resta incerta la posizione dell'allenatore Vincenzo Italiano, con la dirigenza che ha dichiarato di voler proseguire nel rapporto. Finora, non si è ancora svolto un incontro ufficiale tra il club e il tecnico, nonostante le voci di possibili offerte da altri club. Sono ancora da definire le ragioni di questa mancanza di contatti diretti e quali squadre potrebbero tentare di ingaggiare Italiano nei prossimi giorni. La situazione tiene sotto pressione tifosi e addetti ai lavori.
? Domande chiave Perché la dirigenza non ha ancora incontrato Vincenzo Italiano?. Quali club potrebbero tentare il colpaccio per strappare il tecnico?. Quanto risparmierebbe il Bologna se dovesse cambiare allenatore?. Come influirà il domino delle panchine nazionali sul futuro rossoblù?.? In Breve L'addio di Italiano costerebbe al Bologna 3 milioni netti o 5,5 milioni lordi.. L'Atalanta valuta Italiano come possibile sostituto di Palladino nel mercato allenatori.. Il club deve gestire costi salariali inferiori rispetto a profili come De Rossi o Grosso.. Il ritardo decisionale segue la conferma della stabilità sportiva ottenuta con Sartori..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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CDS - Napoli-Bologna, per Conte e Italiano è un derby dell'incertezza, il futuro dei tecnici ift.tt/z6QfSJR x.com
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