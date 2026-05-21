Bologna incertezza su Italiano | Fenucci | ‘Vogliamo proseguire

A Bologna, resta incerta la posizione dell'allenatore Vincenzo Italiano, con la dirigenza che ha dichiarato di voler proseguire nel rapporto. Finora, non si è ancora svolto un incontro ufficiale tra il club e il tecnico, nonostante le voci di possibili offerte da altri club. Sono ancora da definire le ragioni di questa mancanza di contatti diretti e quali squadre potrebbero tentare di ingaggiare Italiano nei prossimi giorni. La situazione tiene sotto pressione tifosi e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui