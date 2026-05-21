Bologna conquista l’Europa dei congressi

Da bolognatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna sta rafforzando la sua presenza nel settore dei congressi internazionali, diventando una meta sempre più frequentata da organizzatori e visitatori provenienti da tutta Europa. La città ha visto aumentare il numero di eventi ospitati, grazie anche a strutture moderne e a un’offerta di servizi mirati a soddisfare le esigenze del settore. Questo trend contribuisce a consolidare la posizione di Bologna come una delle destinazioni principali per il turismo congressuale nel panorama europeo.

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Bologna corre sempre più veloce nel turismo congressuale internazionale e si ritaglia un ruolo da protagonista nel successo italiano in Europa. Il capoluogo emiliano è infatti tra le città che hanno contribuito al risultato raggiunto dall’Italia nel ranking Icca GlobeWatch 2025, che vede il Paese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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