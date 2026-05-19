Italia prima in Europa per congressi | Firenze tra le città protagoniste

Firenze si conferma tra le mete principali in Italia per il turismo congressuale, posizionandosi tra le città più rappresentative di questo settore nel paese. La città ha visto un aumento nel numero di eventi e incontri organizzati nel corso dell'ultimo anno, contribuendo a consolidare il suo ruolo nel panorama europeo. La presenza di strutture dedicate e l’afflusso di visitatori provenienti da diverse regioni e paesi sono elementi che caratterizzano questa crescita. I dati indicano una tendenza positiva per il settore a livello locale e nazionale.

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