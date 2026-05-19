Italia prima in Europa per congressi | Firenze tra le città protagoniste
Firenze si conferma tra le mete principali in Italia per il turismo congressuale, posizionandosi tra le città più rappresentative di questo settore nel paese. La città ha visto un aumento nel numero di eventi e incontri organizzati nel corso dell'ultimo anno, contribuendo a consolidare il suo ruolo nel panorama europeo. La presenza di strutture dedicate e l’afflusso di visitatori provenienti da diverse regioni e paesi sono elementi che caratterizzano questa crescita. I dati indicano una tendenza positiva per il settore a livello locale e nazionale.
FIRENZE – C’è anche Firenze tra le città simbolo del successo italiano nel turismo congressuale. Secondo il report Icca GlobeWatch 2025, infatti, l’Italia è diventata la prima destinazione europea per i grandi congressi internazionali, conquistando anche il secondo posto mondiale dietro agli Stati Uniti. Un risultato che premia il sistema dei meeting e degli eventi professionali italiani, con 616 congressi internazionali ospitati nell’ultimo anno. Nel rapporto vengono citate tra le realtà protagoniste proprio Firenze, insieme a Roma, Milano, Bologna, Napoli e Torino, città che negli ultimi anni hanno rafforzato il proprio ruolo nell’accoglienza di eventi scientifici, medici e tecnologici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Sullo stesso argomento
Le Dop di tutta Europa protagoniste a Tuttofood 2026: Italia leader con la Lombardia capofilaMilano, 7 maggio 2026 – Quattro giorni di talk e show cooking per valorizzare i migliori prodotti italiani e il peso strategico dell’agroalimentare...
Soldati Usa in Europa, i numeri paese per paese: Germania prima, Italia tra le più presidiate. Ecco quanti sono e a cosa servonoA Donald Trump proprio non è andata giù la mancata collaborazione dell’Europa alla sua campagna militare avviata insieme a Israele contro l’Iran.
Raffaele #Palladino è il 4° mister nella storia dell' #Atalanta a centrare l'Europa al primo anno a #Bergamo. Prima di lui Tabanelli (1963 vincendo la Coppa Italia), Emiliano Mondonico (6° posto) e ovviamente Gian Piero #Gasperini nel 2017 x.com
Fratelli d'Italia. . Calano gli sbarchi, in Europa si afferma la linea italiana sui rimpatri e proseguono gli sgomberi a raffica contro le occupazioni. Il Governo Meloni è in prima linea nel contrasto all’immigrazione illegale e all’abusivismo. Legalità e sicurezza resta facebook
Economia del design, Italia prima in Europa per fatturatoL’Italia si conferma leader in Europa nell’economia del design, ovvero il sistema produttivo che comprende aziende e studi professionali, ma anche lavoratori autonomi, il cui mestiere consiste nel ... ilsole24ore.com
21 Giorni, 2 Paesi, relazione del viaggio da solo in Italia e Grecia. reddit
Meloni a Confagricoltura: Italia prima economia agricola d'Europa. Export a 73 miliardi, record assoluto(Teleborsa) - L'Italia è sempre di più una superpotenza agroalimentare. Siamo diventati la prima economia agricola d'Europa per valore aggiunto. L'anno scorso l'export tricolore ha raggiunto un nuovo ... finanza.repubblica.it