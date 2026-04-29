Nardò conquista l’Europa | arriva il tour dei media internazionali

Dal 11 maggio, una delegazione di giornalisti provenienti da diversi paesi europei arriverà a Nardò per visitare le spiagge della zona. L’obiettivo è promuovere le località marine del territorio attraverso un tour organizzato dai media internazionali. Durante l’evento, i giornalisti avranno modo di esplorare le spiagge e di documentare le caratteristiche e le attrazioni della costa. L’iniziativa si svolgerà nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo diverse località del litorale.

? Cosa sapere Delegazione di giornalisti internazionali arriva a Nardò dall'11 maggio per il tour Spiagge.. L'iniziativa mira a promuovere il territorio pugliese oltre la stagione turistica estiva.. Lunedì 11 maggio, il comune di Nardò diventerà il fulcro dell’attenzione mediatica europea con l’arrivo di una delegazione internazionale di giornalisti impegnata nel 76° educational tour organizzato dalla rivista Spiagge, sotto la direzione di Carmen Mancarella. L’iniziativa, che si estende dal 5 al 12 maggio, ha ricevuto una presentazione ufficiale presso Palazzo Adorno a Lecce, dove la vicesindaca Maria Grazia Sodero ha illustrato gli obiettivi del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò conquista l’Europa: arriva il tour dei media internazionali Notizie correlate Emis Killa conquista l’Europa: il tour nei club per un contatto puro? Cosa sapere Emis Killa debutta il 2 maggio al Concordia di Torino con il nuovo tour. Il maestro Mazzoccante si esibisce a Bruxelles in uno dei festival internazionali più prestigiosi d'EuropaIl pianista Giuliano Mazzoccante sarà tra gli interpreti principali della seconda edizione dell’International Chamber Classics Festival (ICCF), in...