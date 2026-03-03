A Macerata, una famiglia si è ritrovata con una bolletta dell’acqua di 4.224 euro a causa di una perdita nascosta. La compagnia idrica aveva inviato il conto, ma il giudice ha stabilito che non bisogna pagarlo, dichiarando che non vi è obbligo di versamento. La vicenda riguarda un caso di fatturazione per una perdita non visibile.

Macerata, 3 marzo 2026 – Bollette dell’acqua choc per una perdita nascosta: gli chiedono 4.224 euro, ma il giudice dice no: “Nulla è dovuto”. È quanto stabilito dal tribunale di Macerata dopo una battaglia giudiziaria durata circa quattro anni, nei confronti di un avvocato che si era visto recapitare fatture fuori controllo, oltre quattromila euro per acqua che in gran parte non aveva utilizzato. È partito quindi il decreto ingiuntivo nei suoi confronti per recuperare quanto richiesto. Sembrava una storia già scritta e invece il finale è cambiato: il giudice ha ribaltato la sentenza di primo grado e stabilito che quell’utente non deve pagare nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso bollette pazze, conto da 4.224 euro per una perdita d’acqua. Il giudice: “Non va pagato”

