Nel torneo di Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori potrebbero dover disputare due partite nello stesso giorno. La possibilità è legata al programma della giornata, che prevede incontri con avversari ancora da definire. Gli orari esatti delle sfide non sono stati ancora comunicati ufficialmente, ma si conosce il rischio di turni ravvicinati. La trasmissione degli incontri sarà disponibile in diretta televisiva, con dettagli che verranno annunciati nelle prossime ore.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori potrebbero essere costretti agli straordinari nel torneo di Amburgo. Presenti da campioni in carica, i due azzurri sono stati costretti a interrompere ieri il loro incontro con la coppia francese Sadio Doumbia Fabien Reboul a causa della pioggia. La perturbazione e le complicate condizioni del campo hanno portato alla decisione di posticipare a oggi la partita. Un match interrotto sul 5-2 e servizio per il duo transalpino. Bolelli e Vavassori hanno fatto molta fatica a trovarsi sulla terra teutonico, preoccupati anche di procurarsi qualche infortunio in vista dell’impegno più importante ormai prossimo, il Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori potrebbero giocare due partite in un giorno ad Amburgo: orari, avversari, programma, tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qual è la compagnia aerea più pericolosa

Sullo stesso argomento

Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell’ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori fermati dalla pioggia ad Amburgo: azzurri in gioco domani e in svantaggioNon è stata una giornata semplice per Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo.

Bolelli/Vavassori potrebbero giocare due partite in un giorno ad Amburgo: orari, avversari, programma, tvSimone Bolelli e Andrea Vavassori potrebbero essere costretti agli straordinari nel torneo di Amburgo. Presenti da campioni in carica, i due azzurri sono ... oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 2-5, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo per la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Ora è arrivata anche l'ufficialità dell'ATP: questa sfida riprenderà domani, giovedì 21 maggio, alle ore ... oasport.it