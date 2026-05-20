Oggi in televisione si svolge una partita di doppio all’ATP 500 di Amburgo, torneo che si svolge sulla terra battuta e che rappresenta una tappa importante nel circuito professionistico. Dopo aver vinto il titolo a Roma, i tennisti italiani tornano in campo per affrontare una coppia francese nel loro primo match in questa manifestazione. La sfida tra la coppia italiana, classificata come quarta nel tabellone, e i francesi si gioca in un orario ancora da definire e sarà visibile in diretta streaming.

Dopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell’ ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del tabellone nel match d’esordio sarà opposta ai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagoniste la coppia italiana e quella francese, dunque, sarà la terza ed ultima dalle ore 12.00 di oggi, mercoledì 20 maggio, sul campo denominato M2, e si giocherà dopo ErlerMiedler-GoranssonKing e LuzMatos-HarrisonSkupski. La sfida che vedrà protagonisti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori negli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Amburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming

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