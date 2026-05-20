Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati fermati dalla pioggia durante la loro partita ad Amburgo, torneo ATP 500 sulla terra battuta. Dopo aver vinto al Foro Italico, si sono trovati a dover riprogrammare gli impegni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La giornata sul campo non si è conclusa come previsto e i due tennisti italiani si trovano in svantaggio in vista delle prossime sfide programmate per domani. La pioggia ha influenzato gli incontri e le possibilità di completare i match in programma.

Non è stata una giornata semplice per Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, i due azzurri, archiviate le grandi emozioni del trionfo al Foro Italico, hanno dovuto resettare rapidamente e adattarsi al contesto complicato e piovoso del torneo ATP 500 teutonico. Un appuntamento che la coppia tricolore aveva conquistato nel 2025 e che si è rivelato tutt’altro che semplice da affrontare, soprattutto per il poco tempo avuto a disposizione per recuperare energie fisiche e mentali. Dall’altra parte della rete, Bolelli e Vavassori hanno trovato la temibile coppia francese formata da Sadio Doumbia e Fabien Reboul. I transalpini sono apparsi subito più brillanti nel primo set e, fin dai primi scambi, hanno evidenziato una condizione superiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori fermati dalla pioggia ad Amburgo: azzurri in gioco domani e in svantaggio

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