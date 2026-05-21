bmw italia cambia presidente torna sergio solero

Bmw Italia ha annunciato il ritorno di Sergio Solero come presidente, sostituendo Massimiliano Di Silvestre, che ha ricoperto l’incarico per sette anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla casa automobilistica, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambiamento. Solero ha già avuto esperienze precedenti all’interno della filiale italiana, mentre Di Silvestre si congeda dopo un lungo periodo alla guida dell’azienda. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questa rotazione dirigenziale.

L’ingegnere Sergio Solero tornerà dal 1° luglio alla guida del gruppo Bmw Italia, prendendo il posto di Massimiliano Di Silvestre, che ha ricoperto la posizione di presidente ed amministratore delegato della filiale italiana negli ultimi sette anni. Bernhard Kuhnt, capo del dipartimento europeo del gruppo tedesco, ha commentato: "Massimiliano Di Silvestre ha dimostrato una forma di leadership al tempo stesso determinata e profondamente connessa con il mercato, una rara combinazione che ha lasciato un segno duraturo sull’organizzazione e sulle persone che lavorano in azienda". Di Silvestre ora lascia il gruppo bavarese per affrontare nuovi incarichi professionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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