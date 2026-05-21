Blocco di Hormuz | Lufthansa taglia 20.000 voli per il costo del fuel

L'aumento dei costi del carburante ha portato una compagnia aerea a cancellare circa 20.000 voli, con ripercussioni sulle rotte e sui prezzi dei biglietti. La decisione deriva dall'incremento dei prezzi del carburante, che ha reso più costose le operazioni di volo. Per evitare lo spazio aereo iraniano, sono previste modifiche alle rotte di diverse tratte, influenzando i percorsi abituali e potenzialmente i tempi di viaggio. La situazione ha generato attenzione tra i passeggeri e gli operatori del settore.

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