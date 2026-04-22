Lufthansa taglia 20.000 voli estivi | piano per frenare i costi

Lufthansa ha annunciato la riduzione di circa 20.000 voli durante l’estate, concentrandosi sulla diminuzione delle rotte a corto raggio. La compagnia ha spiegato che questa decisione mira a contenere i costi legati alla crescente domanda di voli e alle sfide nel settore del trasporto aereo. La riduzione interesserà principalmente le tratte domestiche e regionali, senza modifiche alle rotte di lunga percorrenza. La compagnia ha anche comunicato di aver avviato un piano di riorganizzazione interna.

Il colosso del trasporto aereo Lufthansa ha deciso di ridurre la propria offerta di voli a corto raggio per la stagione estiva, tagliando circa 20.000 collegamenti entro il mese di ottobre. La mossa, che incide per meno dell’1% sulla capacità totale misurata in posti-chilometro (Ask), mira a proteggere i margini operativi di fronte all’impennata dei costi energetici causata dalle tensioni geopolitiche in Iran. La riorganizzazione del network tra efficienza e gestione delle rotte. La strategia adottata dal gruppo non si configura come un declassamento della propria presenza sul mercato, bensì come una razionalizzazione chirurgica del servizio. L’obiettivo primario è l’eliminazione delle tratte che generano profitti inferiori, concentrando le risorse su connessioni più sostenibili dal punto di vista economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lufthansa taglia 20.000 voli estivi: piano per frenare i costi Notizie correlate Jet fuel, Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobreFiumicino, 21 aprile 2026 , Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026. Wizz Air taglia 8 rotte chiave: il piano per frenare i costiLa compagnia aerea Wizz Air ha avviato una ristrutturazione del proprio piano di rotte, eliminando otto collegamenti aerei che non sono più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lufthansa taglia 20.000 voli per il caro carburante: la nuova mappa dei collegamenti in Europa e ITA Airways; Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel; L’Ue: Per i viaggi cancellati rimborsato solo il biglietto. Lufthansa taglia 20mila voli; Lufthansa taglia i voli: approvvigionamento di cherosene garantito nelle prossime settimane. Jet fuel, Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobreFiumicino, 21 aprile 2026 , Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026. Il dato compare in un comunicato pubblicato il 21 aprile 2026 sul newsroom ... ilfaroonline.it Lufthansa taglia circa 20mila voli a corto raggio per la stagione estivaUn taglio di ventimila collegamenti a corto raggio. Lo ha annunciato il gruppo Lufthansa che ridurrà l'offerta di voli nella stagione estiva entro ottobre, pari a meno dell'1% della capacità complessi ... repubblica.it Lufthansa taglia circa 20mila voli a corto raggio per la stagione estiva x.com Lufthansa taglia 20mila voli nella stagione estiva: pesa il caro carburante legato alla crisi in Iran facebook