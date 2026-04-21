Jet fuel Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobre

Lufthansa Group ha annunciato la riduzione di 20.000 voli a corto raggio, con l'interruzione delle operazioni prevista fino ad ottobre 2026. L'annuncio è stato comunicato il 21 aprile 2026 e riguarda i voli programmati da e verso l'aeroporto di Fiumicino. La decisione interessa le rotte domestiche e europee gestite dalla compagnia aerea, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Fiumicino, 21 aprile 2026, Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026. Il dato compare in un comunicato pubblicato il 21 aprile 2026 sul newsroom del gruppo, nel quale la compagnia precisa che non si tratta di una cancellazione improvvisa concentrata in un solo giorno, ma di una riduzione progressiva del programma voli estivo. Secondo la compagnia, la sforbiciata riguarderà il network europeo del gruppo e porterà a una diminuzione di capacità inferiore all’1% in available seat kilometers. Lufthansa stima inoltre un risparmio di oltre 40 mila tonnellate di jet fuel, in un contesto segnato dal forte rialzo del carburante dopo l’esplosione del conflitto con l’Iran.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Jet fuel a rischio: l’Europa prepara un piano d’emergenza per i voliLa Commissione europea sta studiando misure di emergenza per gestire la distribuzione del carburante per aerei tra i Paesi membri, in risposta al... Leggi anche: Crisi aerea: 40mila voli cancellati e il jet fuel raddoppia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aerei, tutte le strategie delle compagnie per difendersi dal caro carburante; La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aeree; Scioperi costosi e caro cherosene: Lufthansa mette a terra Cityline; Voli aerei, Lufthansa tra scioperi e caro carburante: tagli e ristrutturazione delle tratte europee VIDEO. Jet fuel, Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobreFiumicino, 21 aprile 2026 , Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026. Il dato compare in un comunicato pubblicato il 21 aprile 2026 sul newsroom ... ilfaroonline.it Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuelLa decisione del gruppo tedesco (che comprende Ita Airways): Con la chiusura della divisione CityLine risparmieremo 40 mila tonnellate di jet fuel ... corriere.it Carburante aerei, Ue: "No ai rimborsi per carenza jet fuel, è circostanza straordinaria". "Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pro facebook L'Ue: "No ai risarcimenti per carenza di jet fuel, è una circostanza straordinaria. Ma se un volo è annullato per caro carburante passeggeri vanno risarciti" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com