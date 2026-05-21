Un uomo ha bloccato un rapinatore in fuga in una strada del centro. Dopo aver agito, ha spiegato di essere stato spinto dall’adrenalina, ma di non essere soddisfatto della propria reazione. La mattina seguente, ha riferito di aver dormito male, accusando dolore alle escoriazioni e al ginocchio che aveva subito un intervento in passato. La scena si è svolta in un momento di tensione, con l’uomo che ha messo fine alla fuga del malvivente.

Milano, 21 maggio 2026 – “Ho dormito poco e male. Dolorante, con i bruciori delle escoriazioni e soprattutto con i dolori a un ginocchio operato tempo fa che ha ricominciato a fare male. Spero passerà”. Maxim Pioggia, imprenditore di 53 anni e presidente dell’Albese calcio, martedì sera si è trovato ad affrontare un rapinatore che prima ha cercato di strappargli il suo Rolex Daytona Tiffany da 50mila euro e poi ha arraffato la sua catenina d’oro, spalleggiato da due complici, in via Aristide De Togni in zona Sant’Ambrogio. Pioggia si è trovato suo malgrado protagonista di una scena da film ripresa dalla dashcam di un taxi: sceso dalla sua auto, è riuscito a bloccare il malvivente in fuga che poi è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina pluriaggravata in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blocca il rapinatore in fuga, chi è Maxim Pioggia: “Guidato dall’adrenalina, non sono orgoglioso della mia reazione”

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